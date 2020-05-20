Всемирный банк оказывает помощь 100 странам в борьбе с COVID-19

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Группа Всемирного банка объявила, что она проводит экстренные операции по борьбе с COVID-19 уже в 100 развивающихся странах, где проживает 70% населения планеты.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ВБ.

С марта Группа банка оперативно предоставила странам рекордные объемы помощи, призванные содействовать их усилиям по защите бедных и уязвимых слоев населения, укреплению систем здравоохранения, поддержке частного сектора и ускорению восстановления экономики.

"Эта помощь – самая масштабная и оперативная антикризисная программа в истории Группы банка – стала важной вехой на пути выполнения обязательства Группы Банка предоставить в течение 15 месяцев 160 млрд долларов США в виде грантов и финансовой поддержки, чтобы помочь развивающимся странам справиться с медицинскими, социальными и экономическими последствиями пандемии COVID-19 и карантинных ограничений в экономике развитых стран", - говорится в заявлении.

"Эта пандемия и частичная остановка экономики развитых стран способны ввергнуть в крайнюю бедность до 60 млн человек и свести на нет многие достижения последних лет в области сокращения масштабов бедности. Группа Всемирного банка быстро и решительно приступила к осуществлению операций экстренного реагирования в 100 странах мира, применяя механизмы, позволяющие другим донорам оперативно расширить масштабы этих программ.", – заявил президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.

39 из этих 100 стран расположены в Африке к югу от Сахары. Почти треть всех проектов осуществляются в странах, затронутых нестабильностью и конфликтами, таких как Афганистан, Гаити, Нигер и Чад. Поддержка, оказываемая Группой банка в виде грантов, займов и инвестиций в акционерный капитал, будет дополнена мораторием на обслуживание займов, предоставленных на двусторонней основе.