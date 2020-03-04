​Всемирный банк окажет помощь странам для борьбы с коронавирусом

Всемирный банк (ВБ) объявил о выделении 12 млрд долларов США на борьбу с новым коронавирусом COVID-19. Из этой суммы 8 млрд долларов США будут выделены в ускоренном порядке.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, материальную помощь получат более чем 60 стран мира.

Помощь будет предоставляться по линии входящих во Всемирного банка организаций - Международной ассоциации развития, Международного банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации.

ВБ поможет развивающимся странам укрепить систему здравоохранения, улучшить доступ к медицинским услугам, усилить эпиднадзор за болезнями, активизировать мероприятия в области общественного здравоохранения.