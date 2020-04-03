​Всемирный банк назвал стоимость новой программы поощрения

Всемирный банк (ВБ) объявил о запуске программы поощрения в размере 160 млрд долларов США для помощи развивающимся странам в борьбе с последствиями коронавируса.

Как сообщает Report, пакет будет реализован в течение следующих 15 месяцев.

По информации, в рамках программы сначала 25 странам будут предоставлена помощь на 1,9 млрд долларов США, а затем будут разработаны новые программы для более чем 40 стран.

Кроме того, Международная финансовая корпорация выделила 8 млрд долларов США частным компаниям, пострадавшим от пандемии.