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Все турецкие банки приостановили обслуживание системы "Мир"

Все турецкие банки приостановили обслуживание системы "Мир" В Турции не осталось банков, обслуживающих карты российской платежной системы "Мир".
Финансы
28 сентября 2022 г. 11:09
Все турецкие банки приостановили обслуживание системы Мир

В Турции не осталось банков, обслуживающих карты российской платежной системы "Мир".

Как передает Report, об этом сообщил турецкий телеканал NTV.

"После частных банков, государственные также решили прекратить использование системы "Мир" в Турции", — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что турецкие госбанки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование карт "Мир". При этом сами кредитные организации опровергли такие сообщения.

Эти карты не обслуживают и банки Казахстана, Узбекистана, Вьетнама.

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