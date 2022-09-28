Все турецкие банки приостановили обслуживание системы "Мир"

В Турции не осталось банков, обслуживающих карты российской платежной системы "Мир".

В Турции не осталось банков, обслуживающих карты российской платежной системы "Мир".

Как передает Report, об этом сообщил турецкий телеканал NTV.

"После частных банков, государственные также решили прекратить использование системы "Мир" в Турции", — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что турецкие госбанки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование карт "Мир". При этом сами кредитные организации опровергли такие сообщения.

Эти карты не обслуживают и банки Казахстана, Узбекистана, Вьетнама.