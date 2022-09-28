Все турецкие банки приостановили обслуживание системы "Мир"

В Турции не осталось банков, обслуживающих карты российской платежной системы "Мир".
Как передает Report, об этом сообщил турецкий телеканал NTV.
"После частных банков, государственные также решили прекратить использование системы "Мир" в Турции", — говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что турецкие госбанки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование карт "Мир". При этом сами кредитные организации опровергли такие сообщения.
Эти карты не обслуживают и банки Казахстана, Узбекистана, Вьетнама.