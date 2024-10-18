Все компании, занимающиеся в Азербайджане обменом валюты, выполнили требование ЦБА по капиталу

15:09

ООО "Бакинская Центральная Валюта", предоставляющее услуги по обмену валюты в Азербайджане, выполнила требование по капиталу, установленное Центральным Банком Азербайджана (ЦБА) для этого вида деятельности.

Как сообщает Report, компания резко увеличила свой уставный капитал - с 10 манатов до 900 110 манатов, что позволит ей продолжать свою деятельность в Баку с двумя пунктами обмена валюты.

Напомним, что "Бакинская Центральная Валюта" создана в 2022 году.

Ранее ООО "Элико", "Мета-Капитал", "Дельта Капитал" и "Зухур" привели свой уставный капитал в соответствие с требованием ЦБА. Таким образом, все компании, предоставляющие услуги по обмену валюты, выполнили требование ЦБА по капиталу.