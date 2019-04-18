Все больше граждан Азербайджана покупают квартиры в Турции

В марте этого года 87 граждан Азербайджана стали владельцами недвижимости в Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на Управление статистики Турции, азербайджанцы увеличили покупку жилья в соседней стране на 42,62% или 26 квартир по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В январе-марте 287 граждан Азербайджана приобрели жилье в Турции. Это на 98 квартир или 51,85% больше, чем в соответствующем периоде 2018 года.

В общей сложности 3 160 иностранцев в марте приобрели жилье в Турции, что означает годовой рост на 1 311 единиц или 70,9%. В январе-марте квартиры купили 9 717 иностранцев, что на 4 350 единиц или 81,05% больше показателя за прошлый год.

Иракцы находятся на первом месте в рейтинге иностранцев, покупающих жилье в Турции. В марте они купили 548 квартир, за 3 месяца этого года - 1 781 квартиру в Турции. Следующее место в списке занимают иранцы. Граждане этой страны купили 334 квартиры в марте и 946 квартир – в январе-марте.

Замыкает тройку лидеров Саудовская Аравия, граждане которой приобрели 189 квартир в прошлом месяце и 440 квартир – за первые три месяца.