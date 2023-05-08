Время гарантировать и строить планы: экономические перспективы страхования

В новых макроэкономических условиях, характеризующихся высокой инфляцией и медленным экономическим ростом, страховщики могут сыграть особую роль в предотвращении и сокращении убытков. Отрасль должна соответствовать современным вызовам, чтобы эффективно уд

В новых макроэкономических условиях, характеризующихся высокой инфляцией и медленным экономическим ростом, страховщики могут сыграть особую роль в предотвращении и сокращении убытков. Отрасль должна соответствовать современным вызовам, чтобы эффективно удовлетворять потребности клиентов.

С начала пандемии COVID-19 растущая инфляция превратилась в повседневный фактор. Вторжение России в Украину в конце февраля 2022 года еще более подтолкнуло цены к дальнейшему росту.

Теперь мы ощущаем влияние инфляционной среды и периодов более низкого экономического роста, что наиболее ярко проявляется в ценовых шоках и последующем кризисе стоимости жизни. В таком ландшафте у страховщиков есть уникальная перспектива и, по сути, ответственность за поглощение негативного воздействия процессов в мире как на потребителей, так и на экономику в целом.

Подушка безопасности в трудную минуту

На первый взгляд, снижение покупательной способности населения является очевидным следствием более низкого спроса на страхование, особенно в тех областях, где клиенты считают эти расходы несущественными.

Тогда как во времена экономической нестабильности, когда неожиданные (и незастрахованные) убытки имеют большую финансовую значимость, страхование может стать решающим фактором.

Возьмем, к примеру, пожар в доме: ремонтировать или восстанавливать поврежденное имущество сейчас намного дороже из-за возросшей стоимости строительных материалов и услуг, а темпы роста доходов не соответствуют темпам роста расходов. Более того, ремонт может занять больше времени из-за нехватки рабочей силы и нарушения цепочек поставок. Отсутствие покрытия или заниженная оценка застрахованных активов может привести к значительному финансовому бремени.

Обратная сторона медали

С другой стороны, продолжающиеся финансовые потрясения могут привести к повышению осведомленности потребителей о рисках, присутствующих в современном мире. Когда люди сталкиваются с финансовыми трудностями или видят, что других затронули отдельные негативные факторы, они, как правило, становятся более осторожными и ищут способы уменьшить потенциальные потери. В этой связи страховым компаниям важно продемонстрировать свою ценность, управляя инфляционным риском и обеспечивая финансовую безопасность и душевное спокойствие своим клиентам. Женевская ассоциация — аналитический центр мировой страховой отрасли — утверждает в своем недавнем отчете, что для клиентов и общества в целом ценность страхования возрастает во времена инфляции.

Поэтому страховщики должны ставить во главу угла потребности клиентов и избегать чисто коммерческой реакции на инфляцию. Другими словами, страховщики должны думать не только о более высоких страховых взносах, строгих требованиях к андеррайтингу и сниженной склонности к риску.

Рекомендации

Каким же образом страховщики могут отреагировать на новые макроэкономические условия и смягчить удар по клиентам?

Во-первых, посредством включения функции индексации в страховые полисы они смогут гарантировать, что выплаты по полису будут соответствовать росту стоимости жизни и инфляции.

Во время потрясений малый бизнес может не до конца понимать, сколько времени потребуется, чтобы вернуться к полноценной работе, как это мы видели во время пандемии. Поэтому привлечение внимания клиентов к этому фактору и совместная работа над установлением реалистичных периодов возмещения ущерба имеют решающее значение.

Ключевым фактором в новых условиях становится информирование клиентов о потенциальном влиянии инфляции на их страховое покрытие и рисках недострахования, а также предоставление уведомлений о любых корректировках цен с учетом инфляции.

Страховщики могут бороться с инфляцией, сотрудничая с другими организациями, такими как поставщики медицинских услуг или технологические компании, для разработки новых продуктов и услуг, которые являются более эффективными и рентабельными.

Кроме того, технологии могут помочь страховым компаниям автоматизировать различные процессы и оптимизировать свою деятельность, снижая затраты и повышая эффективность. Например, добиться прогресса возможно в направлении цифрового самообслуживания клиентов и автоматизации претензий. В этом плане в Азербайджане уже проделана серьезная работа, и до конца года все бумажные договоры по обязательным видам страхования будут заменены электронными. На сегодня электронизированы договора обязательного автострахования, а также обязательного страхования от потери профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. К концу мая будет автоматизировано обязательное страхование недвижимости.

Выдача страховых сертификатов в e-форме позволит значительно сэкономить время, как и в случае с ОСАГО, а значит не будет желания отложить страхование жилья на потом. К тому же, в соответствии с решением правительства, в случае стихийного бедствия, сумма помощи, оказываемой государством, не должна превышать 20% от размера ущерба. То есть, МЧС может построить для пострадавшей семьи дом в том случае, если он находится в аварийном состоянии, но государство не намерено полностью покрывать расходы на ремонт жилья, что еще раз наглядно подтверждает преимущество страхования.

Покрытие по страхованию больше, но это не значит, что полис дорого стоит. При страховом взносе 50 манатов для Баку, на покрытие ущерба может быть выплачено до 25 000 манатов. Для Гянджи, Сумгайыта и Нахчывана страховой взнос составляет 40 манатов, а покрытие до 20 000 манатов, а для остальных регионов страны -30 манатов (до 15 000 манатов).

Альтернативы для инвестиций

Превентивное распределение активов, предусматривающее инвестирование в различные классы активов, такие как акции, недвижимость и товары, может помочь страховщикам распределить свои риски и получить прибыль, которая не будет подорвана инфляцией. Азербайджанские страховщики в настоящее время львиную долю собранных премий вкладывают в государственные облигации и банковские депозиты, таким образом эти деньги возвращаются обратно в экономику через какие-либо государственные инвестиционные программы или банковские кредиты.

А с развитием фондового рынка страховщики смогут диверсифицировать свои вложения, пока же альтернативные источники в стране ограничены.

Потенциал и роль страхования в экономике

При возникновении крупных природных или техногенных катастроф, охватывающих огромные территории, нарушающих производство сотен предприятий, угрожающих жизни тысяч жителей, как это было при землетрясении в Турции (ущерб, от которого оценивается уже в 39 млрд долларов США), возмещение соответствующего ущерба через систему страхования имеет позитивные макроэкономические последствия.

Направление средств госбюджета на возмещение ущерба от катастроф, аварий и т.п. нежелательно, так как непредвиденные расходы государства нарушают бюджетный план, а централизованных государственных резервов бывает не всегда достаточно. Следовательно, страхование может помочь избежать таких серьезных макроэкономических проблем, как рост государственных расходов и бюджетного дефицита, являющегося инфляционным фактором. На усиление инфляции действует и нарушение соотношения между растущим спросом населения и уменьшением предложения товаров и услуг вследствие прекращения производства, остановки транспорта и т.п., и этого тоже можно избежать, используя страхование для оперативного возмещения ущерба от непредвиденных и чрезвычайных событий.

Роль страхования в экономике заключается в том, что оно обеспечивает непрерывность, бесперебойность и сбалансированность производственного процесса. Именно из-за способности страхования оказывать влияние на макроэкономические процессы в развитых странах оно считается одним из стратегических секторов экономики. Кроме того, важным стратегическим фактором являются также огромные инвестиционные ресурсы страховых компаний (особенно по страхованию жизни), которые во многом предопределили макроэкономические пропорции развития ведущих государств мира.

В Азербайджане потенциал страхового рынка как механизма защиты от непредвиденных событий все еще используется на достаточно низком уровне. В стране, как и ранее, основное бремя расходов по ликвидации последствий техногенных аварий (примером может быть авария на Мингячевирской ГЭС в июле 2018 года) и негативных природных явлений (землетрясения в Каспийском море близ Баку в ноябре 2000 года) ложится на бюджет. Эти затраты могли бы возмещаться страховщиками, тем самым снижая нагрузку на расходную часть бюджета государства.

В ряде развитых стран, где в силу особенностей ведения бизнеса предприятие, не застраховавшее риски, не может функционировать, так как с ним не будут сотрудничать его деловые партнеры, страховые компании имеют возможность оказывать давление на страхователя. Отказываясь принять риск на страхование, или увеличивая тарифы, они тем самым принуждают страхователя принять меры, снижающие риск, отказаться от опасной деятельности, заменить устаревшее оборудование, повысить экологическую безопасность и т.п. Таким образом, страхование способствует повышению безопасности производственной деятельности, охране труда, охране окружающей среды и защите интересов потребителей.

Немаловажным является и агрострахование, учитывая последствия для агросектора природных катаклизмов, таких как засуха, ливни и смерч, которые уничтожают посевы, а иногда и вовсе делают территории непригодными для жизни и ведения сельского хозяйства. Система агрострахования играет ведущую роль в компенсации потерь хозяйств от природных бедствий, защититься от которых вряд ли помогут даже самые передовые технологии.

В Азербайджане агрострахование - относительно молодая сфера страхования. Данная система в стране запущена в 2020 году и половина страховых взносов оплачивается государством. В настоящее время через механизм аграрного страхования можно застраховать свыше 40 растений и сельскохозяйственных культур, сельскохозяйственных животных (дойные коровы, скота, овцы, козы) и продукцию аквакультуры (рыболовство). И данный перечень рисков постепенно расширяется.

Отдельно следует отметить роль в национальной экономике долгосрочного страхования жизни - носителя накопительной функции. Резервы по страхованию жизни служат источником долгосрочных финансовых ресурсов. Роль компаний по страхованию жизни на рынке инвестиций чрезвычайно высока, так как они в развитых странах обеспечивают большой и стабильный приток инвестиционных ресурсов в экономику.

Инвестиционный потенциал долгосрочного страхования жизни позволяет поддерживать в национальной экономике способность к устойчивому экономическому росту независимо от циклических колебаний. Поэтому в развитых странах от уровня развития страхования, в особенности накопительного страхования жизни, во многом зависит состояние кредитно-денежной системы, а также уровень инвестиционной активности. Инвестиционный потенциал видов страхования иных, чем страхование жизни, несколько меньше, однако и они в развитых странах востребованы в полной мере.

В отличие от других видов страхования, накопительное страхование жизни включает в себя 2 функции - страхования жизни и накопления. Другими словами, приобретая полис по накопительному страхованию жизни, человек получает инструмент, который обеспечивает хорошую финансовую защиту и возможность накопления средств в полисе для своих будущих целей.

Основная идея использования накопительного страхования жизни заключается в том, что клиент имеет возможность застраховать свою жизнь. При этом клиент ежемесячно (возможно, и ежеквартально или ежегодно) вносит в полис определенную оговоренную сумму. К этой сумме страховая компания ежегодно добавляет инвестиционный доход (5%) на накопленные средства, и по истечении срока (3 лет) договора клиент получает оговоренную сумму на руки. Если же происходит страховой случай (это обычно смерть клиента по любой причине, но могут быть и другие дополнительные опции), то страховая компания выплачивает страховую сумму, оговоренную в договоре, наследникам застрахованного лица. Это позволяет гарантированно выполнить взятые на себя материальные обязательства перед семьей, детьми или близкими: если с клиентом ничего не случится - он сможет самостоятельно накопить необходимую сумму, если клиент умрет, то страховая компания выплатит сумму, которая частично компенсирует потерю кормильца.

Именно в страховой защите состоит главное отличие накопительного страхования от банковского депозита. Но особую привлекательность этому виду страхования в Азербайджане придают налоговые льготы.

Но что дает обычному гражданину накопительное страхование жизни? Рассмотрим все на конкретном примере. Клиент решил из своей заработной платы ежемесячно откладывать по 1 000 манатов. При этом надо учесть, что налогообложение дохода в частной ненефтегазовой отрасли для физического лица с 2019 года по 14% начинается с суммы свыше 8 000 манатов, и до 2027 года с дохода до этой суммы удерживается подоходный налог в 0%. Ранее действующая общая ставка 14% (для доходов до 2 500 манатов в месяц) и 25% (для доходов выше 2 500 манатов в месяц) сейчас применяется к нефтегазовой отрасли и государственным структурам (новая статья 101.1-1 Налогового кодекса).

Также с 2019 года сроком на 7 лет обязательные взносы государственного социального страхования в частной ненефтегазовой отрасли взымаются в соотношении 10% для работников и 15% для работодателей. По умолчанию эта страховка для остальных, как и прежде, рассчитывается в размере 3% от заработной платы работника и плюс 22% от фонда оплаты труда, который выплачивается работодателем.

Представим, что у работника частного ненефтегазового сектора нет страхового договора. В этом случае из 1 000 манатов удерживается подоходный налог 0% (а с 2027 года 14%), 10% в Государственный фонд соцзащиты в виде отчислений на обязательное соцстрахование, 2% на обязательное медстрахование и 0,5% на обязательное страхование по безработице. То есть реально из 1 000 манатов 125 манатов уходят на налоги и прочие обязательные платежи, а на накопление пошли бы 875 манатов.

В случае наличия договора по накопительному страхованию жизни не удерживаются налоги и взносы на обязательное соцстрахование, и эта сумма в чистом виде "садится" на счет клиента в рамках накопительного страхования. Кроме этого, компания-работодатель также выплачивает отчисления на обязательное соцстрахование в размере 15% от фонда оплаты труда. То есть за 1 000 манатов зарплаты работнику компания еще должна выплатить 150 манатов в ГФСЗ. Но опять-таки благодаря налоговым льготам компания эту сумму может перечислять вместо ГФСЗ на счет клиента накопительного страхования жизни. Получается, что за 1 000 манатов, отданных на накопительное страхование жизни, клиент в реальности получает 1125 маната (975 зарплата + 150 выплаты компании в ГФСЗ).

Именно благодаря применению в стране налоговых льгот по договорам накопительного страхования (для работодателей, физических лиц) в Азербайджане доля премий по страхованию жизни от общего объема страховых взносов по итогам I квартала 2023 года составила 43,3%, в расчете всего 2022 года и вовсе превышала 51%.

Согласно опыту других стран, применение механизма развития страхования жизни начиналось с налоговых льгот, которые на первом этапе были достаточно существенны и по мере развития рынка льготы сокращались. В Азербайджане этот процесс также начался – если на начальном этапе на накопительное страхование жизни в Азербайджане можно было направить всю зарплату, то с 2018 года введены ограничения на 45-46%.

Социальный аспект

Социально-экономическую стабильность в обществе обеспечивает социальная роль страхования: гарантируя гражданам возмещение ущерба при уничтожении имущества и потере дохода. В условиях рыночной экономики, когда прямое государственное влияние во многих социальных областях минимизируется, а необходимость социальных гарантий чрезвычайно велика, в Азербайджане часть этих функций все еще обеспечивается государством – посредством обязательных видов, а все остальное - через заключение страховыми компаниями договоров добровольного страхования.

В наибольшей степени это относится к медицинскому страхованию, так как среди других видов страхования ему в наибольшей мере присуща социальная роль, на его основе в развитых странах строится вся система здравоохранения. В Азербайджане с 1 января 2017 года была запущена процедура поэтапного внедрения новой системы обязательного медстрахования, а с 2020 года доступ к бесплатным медуслугам получили граждане по всей стране. Однако расширение страхового пакета продолжается постепенно.

Не менее важно обязательное соцстрахование, отчисления по которому направляются на финансирование пенсий, пособий и других выплат социально незащищенным категориям граждан. Стимулируя проведение этих видов страхования, государство снижает социальную нагрузку на внебюджетные фонды. При достаточном развитии социально-ориентированных страховых продуктов, государство может ограничивать размеры социальных выплат минимально необходимым уровнем.

Ну и конечно не надо забывать о коммерческой составляющей деятельности страховых компаний, которые в конечном счете ставят цель получение прибыли. Следовательно, говоря о роли страхования в общественной жизни, следует учитывать также роль страховых компаний как субъектов рыночного хозяйства в целом.

Кроме того, как и все участники рынка, страховщики подлежат налогообложению, выступают как потребители услуг финансово-кредитных учреждений и т.д., то есть активно взаимодействуют с другими звеньями финансово-кредитной системы.

Роль страховых компаний как работодателей является важным аспектом в общественной жизни. Деятельность страховых компаний способствует поддержанию занятости через постоянное создание новых рабочих мест и штатных специалистов, и особенно внештатных страховых агентов. Таким образом, развитие страхового дела способствует стабилизации рынка труда не только при помощи некоторых видов страхования, но и в процессе найма на работу в систему страхования, включая посредничество.

Грядущие перспективы

Рассматривая современное состояние страхового рынка Азербайджана, следует отметить, что отечественный рынок можно определить в большей мере как перспективный. Согласно оценкам экспертов, премии, собираемые на страховом рынке Азербайджана, вдвое ниже имеющегося потенциала. Примечательно то, что в 2022 году страховые сборы впервые приблизились к миллиарду, составив 970,8 млн манатов. страховых взносов.

Несмотря на то, что за последние 5 лет ежегодно рынок демонстрирует в среднем 15-18%-ный рост, все еще имеется значительный потенциал роста, в частности, в области страхования имущества, включая обязательное страхование недвижимости граждан, транспортных средств, рисков бизнеса. В Азербайджане в эксплуатации находятся свыше 1,4 млн автомобилей, но из них добровольным страхованием охвачены около 40 тыс., то есть всего около 3%. От общего объема добровольного страхования в стране 5,8% приходится на страхование автотранспортных средств.

В нашей стране предположительно застраховано до 15-20% всех производственных фондов и на этом основании напрашивается вывод о потенциальной возможности пяти - семикратного роста поступлений премий.

Согласно данным Центробанка Азербайджана, в 2022 году доходы страховщиков выросли на 5%, расходы - на 2,4%. Примечательным фактором является увеличение совокупной финансовой прибыли страховщиков на 30%.

Наряду с этим сохранилась тенденция прироста активов страховых организаций. Если в 2020 году совокупные активы азербайджанских страховщиков сократились на 4,15% (спад связан с добровольным уходом со страхового рынка компаний "AXA Mbask" и ОАО "Amrah Insurance", и лишением лицензии ОАО "Standard Insurance"), а в 2021 году - на 1,6%, то в 2022 году прирост составил 20,3%. Активы всех 20 страховщиков Азербайджана по итогам 2022 года оцениваются в 1,6 млрд манатов.

Вместе с тем потребность в страховании возрастает. Объективно этому способствует курс на удвоение ВВП к 2030 году и повышение благосостояния населения за счет сокращения уровня бедности в стране. В целом все это будет способствовать преодолению большей частью населения и организаций порога «страховой бедности».

Для этого на страховом рынке имеются квалифицированные трудовые ресурсы. В настоящее время на рынке работают свыше 700 лицензированных агентов, но фактически страховую деятельность ведут порядка пяти тысяч человек.

На начальном этапе формирования страхового рынка, в 1991 году в Азербайджане действовали 62 страховые организации, в том числе 53 национальных, 9 совместных страховщиков. Ввиду того, что многие коммерческие страховые организации не смогли завоевать доверия страхуемых, 33 из них, обанкротившись приостановили свою деятельность. В настоящее время в страховом секторе Азербайджана 38 юридических лица, из которых 37 являются частным юрлицом (в 6 компаниях имеется иностранный капитал). В том числе в стране действуют 20 страховых компаний, 1 - перестраховочная и 17- брокерских. На рынке также функционируют 13 брокеров –физлиц.

Кроме того, среди профессиональных участников страхового рынка Азербайджана зарегистрировано 195 зарубежных страховщиков и перестраховщиков, 86 зарубежных страховых брокеров.

Сами по себе данные цифры не могут дать непосвященному человеку представление о состоянии страхового рынка, поэтому полагаю целесообразным привести для сравнения некоторые данные в этой области по развитым странам.

Так если в экономически развитых странах доля страховых услуг в ВВП страны составляет 8-12%, в странах ближнего зарубежья - в среднем 0,5-25%, а Азербайджане же вклад страхового сектора в ВВП составляет 0,7%.

Страховые премии на душу населения в развитых странах составляет 2-2,5 тыс. долларов США на человека, а в Азербайджане этот показатель чуть превышает 92 маната (54 доллара США).

Если для США средний размер страховой премии, в расчете на одного жителя страны составляет 8 400 долларов, для Великобритании 5 900 долларов, для Японии 4 000 долларов, то для Азербайджана аналогичный показатель в 2022 году составлял только 54 доллара. Совокупные уставные капиталы всех азербайджанских страховых компаний эквивалентны аналогичному показателю для одной-двух акционерных страховых компаний США.

Если же говорить о расходах граждан на страхование, то австралийцы, к примеру, тратят на страхование около 10% своих доходов, американцы - более 15%. Азербайджанец в среднем тратит на добровольное страхование 69 манатов в год, т.е. около 41 доллара США. В развитых же странах этот показатель составляет от 500 до 2 500 долларов США.

Это говорит о том, что большинство рисков в экономике Азербайджана сейчас либо вообще ничем не обеспечено, либо все еще обеспечено крайне незначительно. Однако ситуация может измениться в лучшую сторону: для этого в настоящее время усовершенствуется законодательство и проводится активная просветительская работа.

А нам, в свою очередь, чтобы получить достойную компенсацию за ущерб, нанесенный имуществу, хозяйству, за риск потери бизнеса о принципе «о нас позаботятся» пора забыть. Предупрежден, а значит вооружен!

Статья подготовлена для конкурса Ассоциации страховщиков Азербайджана «Роль страхования в развитии современной экономики Азербайджана: текущее состояние и перспективы» в рамках мероприятий в связи со 100-летним юбилеем общенационального лидера Гейдара Алиева