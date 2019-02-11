Впервые за более чем 10 лет российский экспорт в Китай превысил импорт

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Россия по итогам 2018 года стала нетто-экспортером в торговле с Китаем.

Как передает Report, об этом свидетельствует статистика Федеральной таможенной службы (ФТС).

Экспорт в Китай в прошлом году превысил импорт на $3,9 млрд. В последний раз экспорт в Китай был больше импорта в 2006 году, все это время торговый баланс для России был отрицательным.

За 2018 год товарооборот с Китаем вырос на 25%, до $108 млрд. Топливо и нефть остаются крупнейшей статьей российского экспорта в КНР: за год поставки по этой статье в деньгах выросли сразу на 63%, до $41 млрд. В физическом выражении экспорт нефти в Китай в 2018 году увеличился на 20,2%.

Отметим, что в ноябре премьер-министр России Дмитрий Медведев во время визита в Китай объявил о цели довести объем взаимной торговли до $200 млрд.