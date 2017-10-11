Впервые в мире появилась возможность получить гражданство за биткоины

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Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Небольшая тихоокеанская страна Вануату стала первым государством мира, гражданство которого можно приобрести за биткоины. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил глава национального информационного центра (Vanuatu Information Center - VIC) Джеффри Бонд. В компетенцию этого Центра входит рассмотрение вопросов о предоставлении гражданства Вануату.

Стоимость оформления гражданства Вануату для иностранцев составляет 200 тыс. или около 42 биткоинов по текущему курсу. Получение гражданства Вануату может быть привлекательным прежде всего для бизнесменов, поскольку эта страна имеет чрезвычайно льготную систему налогообложения. Помимо этого, владельцы паспортов Вануату могут посещать без оформления 113 стран мира, включая Россию, страны Евросоюза и Великобританию.

Вануату - небольшое тихоокеанское государство в Меланезии, расположенное на 83 островах архипелага Новые Гебриды. На западе Вануату граничит с экономической зоной Австралии, на востоке - с территориальными водами Фиджи. Общая площадь островов Вануату составляет около 12,2 тыс. кв. км. Численность населения Республики Вануату составляет около 273 тыс. человек.