​Впервые в Азербайджане небанковская кредитная организация выпустила пластиковую карту

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Небанковская кредитная организация (НКО) FINCA Azerbaijan впервые выпустила пластиковую карту для клиентов. Как сообщили Report в НКО, карта под названием Fincard является предоплаченной картой (prepaid) и считается новым инновационным каналом кредитования. В настоящее время карты предлагаются новым и повторным клиентам в рамках пилотного проекта в нескольких филиалах организации.

Этот новый продукт является еще одним шагом FINCA Azerbaijan по созданию дополнительных каналов выдачи кредита вне касс. С Fincard клиенты могут снимать наличные деньги в банках и почтовых отделениях, а также проводить безналичные операции посредством POS-терминалов на объектах торговли и услуг.

Уже несколько клиентов успешно использовали новый канал кредитования посредством Fincard. Данная услуга FINCA Azerbaijan внедрена в рамках сотрудничества с ООО "Азерпочта" и процессинговым центром MilliKart.