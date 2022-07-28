Впервые в Азербайджане инвесткомпания купила долю в НКО

ЗАО "Инвестиционная компания Azfinance” получила 70%-ную долю небанковской кредитной организации ООО Optimal Finance.

ЗАО "Инвестиционная компания Azfinance” получила 70%-ную долю небанковской кредитной организации ООО Optimal Finance.

Инвестиционная компания приняла участие в увеличении уставного капитала НКО на 700 тыс. манатов или в 3,3 раза, с 300 тыс. манатов до 1 млн манатов, сообщает Report.

В результате доля других учредителей Optimal Finance в НКО снизилась. Так, доля Эльчина Аскерли снизилась с 50% до 15%, Фарида Эйнуллаева – с 30% до 9%, Юсифа Ибрагимова – с 20% до 6%.

После смены основного учредителя Optimal Finance сменился и его директор. На место Ахада Аскерова назначен Имам Гадимгулиев.

Впервые в Азербайджане инвестиционная компания покупает долю в НКО. Здесь привлекает внимание тот факт, что Optimal Finance финансирует продажу продукции одноименной компании (ООО Optimal Elektronika).

Комментируя этот вопрос Report, директор Azfinance Интигам Сафаралиев объяснил решение возглавляемой им финансовой структуры желанием финансировать малые кредиты: "Наша главная цель в приобретении НКО - не просто поддерживать продажи электроники, а войти в сферу потребительских товаров. Лучше купить долю в НКО, работающей с одной сетью, чем заключать контракты с 5-10 отдельными сетями, таким образом мы получаем прямой доступ к этому сектору. Учитывая, что годовой оборот данной сети составляет около 120-130 млн манатов, 70-80% из которых реализовано в кредит, у НКО не будет проблем с клиентами".