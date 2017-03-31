Впервые в Азербайджане банк превратился в НКО

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Решением Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) от 30 марта 2017 года небанковской кредитной организации (НКО) ОАО Para выдана лицензия на выдачу кредитов под залог вкладов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату.

По информации, Решением Совета директоров ПНФР от 21 июля 2016 года аннулирована лицензия ОАО Parabank. Решением суда ликвидатором банка назначен Фонд страхования вкладов (Фонд). Фонд компенсировал по вкладам 43 млн манатов. С акционерами Parabank согласован вопрос о трансформации банка в НКО, после чего направлено обращение в ПНФР.

После получения предварительного разрешения ПНФР 22 августа 2016 года Фонд обратился в суд и решением суда от 31 августа 2016 года ходатайство было удовлетворено. Определением суда от 9 февраля 2017 года процесс принудительной ликвидации Parabank и деятельность Фонда в качестве ликвидатора были прекращены. 9 марта 2017 года было направлено обращение в ПНФР за получением лицензии на деятельность в качестве НКО.

На заседании Совета директоров также рассмотрено обращение об открытии 20 филиалов в целях формирования сети обслуживания НКО Para, по которому принято положительное решение.