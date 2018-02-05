Возможности доступа Счетной палаты к информации расширяются

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку состоялись общественные обсуждения нового законопроекта "О Счетной палате".

Как сообщает Report, координатор платформы Алимамед Нуриев сказал, что законопроект подготовлен с учетом требований международных стандартов аудита. По его словам, новый проект отличается как по охвату, так и точности деятельности. В нем также содержатся новшества относительно формы аудита.

Аудитор Счетной палаты Фирсанд Гурбанов отметил, что механизм контроля должен позволять следить за расходами не только главам бюджетных организаций, но и общественным представителям.

Начальник отдела юридических и кадровых вопросов Палаты Насир Садыгов отметил, что в новом проекте определен статус Счетной палаты, расширены возможности доступа к информации, определены мандат и специфика аудитов.

"В то же время установлены новые методы контрольных мероприятий. О результатах контрольных мероприятий Палата, помимо Милли Меджлиса, будет дополнительно информировать президента и соответствующие государственные органы. Для расширения кадрового потенциала будет создан специальный учебный центр", - сказал Н.Садыгов.