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Гасымлы: Восточно-Зангезурский и Карабахский районы окажут дополнительное влияние на экономический рост

Гасымлы: Восточно-Зангезурский и Карабахский районы окажут дополнительное влияние на экономический рост В долгосрочной перспективе Восточно-Зангезурский и Карабахский экономические районы окажут в среднем 5-процентное дополнительное влияние на экономический рост в горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, туристической и транспортной сферах.
Финансы
3 ноября 2022 г. 11:44
Гасымлы: Восточно-Зангезурский и Карабахский районы окажут дополнительное влияние на экономический рост

В долгосрочной перспективе Восточно-Зангезурский и Карабахский экономические районы окажут в среднем 5-процентное дополнительное влияние на экономический рост в горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, туристической и транспортной сферах.

Как передает Report, об этом исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы заявил во время выступления на конференции на тему "Постконфликтная модель под руководством президента Ильхама Алиева".

"В долгосрочной перспективе 3% нашего ВВП и 5,1% ненефтяного ВВП будут производиться на этой территории", - отметил он.

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Версия на английском языке East Zangazur and Karabakh regions to have additional 5% impact on economic growth
Версия на азербайджанском языке Şərqi Zəngəzur və Qarabağ rayonlarının iqtisadi artıma əlavə 5 %-lik təsiri olacaq

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