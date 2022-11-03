Гасымлы: Восточно-Зангезурский и Карабахский районы окажут дополнительное влияние на экономический рост

В долгосрочной перспективе Восточно-Зангезурский и Карабахский экономические районы окажут в среднем 5-процентное дополнительное влияние на экономический рост в горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, туристической и транспортной сферах.

В долгосрочной перспективе Восточно-Зангезурский и Карабахский экономические районы окажут в среднем 5-процентное дополнительное влияние на экономический рост в горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, туристической и транспортной сферах.

Как передает Report, об этом исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы заявил во время выступления на конференции на тему "Постконфликтная модель под руководством президента Ильхама Алиева".

"В долгосрочной перспективе 3% нашего ВВП и 5,1% ненефтяного ВВП будут производиться на этой территории", - отметил он.