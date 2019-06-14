После интеграции банков в Азербайджане вопрос заморозки счетов будет решен

Заморозка всех счетов предпринимателя при наличии задолженностей налоговому органу является большим ударом для малого и среднего бизнеса.

Как сообщает Report, такое мнение высказал исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

Замминистра налогов Илькин Велиев в ответ на жалобу Т. Алиева согласился с тем, что все счета замораживаются, и проблема в этой сфере до сих пор существует. Он отметил, что ранее средства списывались со счета, сейчас же счета замораживаются и деньги списываются только после согласия налогоплательщика.

Он обосновал заморозку всех счетов тем, что сейчас эта процедура осуществляется в электронном порядке, в связи с чем неизвестно, какие средства имеются на счетах налогоплательщиков: "Однако сегодня обсуждается вопрос интеграции банков. Зная остаток на счету, нам будет легче заморозить его как с точки зрения администрирования, так и расходов. К тому же, это не вызовет недовольство предпринимателей. После завершения процесса интеграции банков мы исправим эту проблему".