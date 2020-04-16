По последним данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), во время карантина в Европе рекордно вырос спрос на наличные евро.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", в соответствии с опубликованным вчера еженедельным бюллетенем ЕЦБ по состоянию на 10 апреля в обращении в еврозоне находилось 1,327 трлн евро наличных. Это на 41,2 млрд евро больше, чем месяцем ранее, когда в Европе в начале марта начали массово вводить карантинные меры. По подсчетам Financial Times, это стало рекордным приростом оборота наличных евро с момента финансового кризиса 2008 года, когда к 24 октября 2008 года за четыре предыдущие недели оборот наличных вырос на 41,4 млрд евро.

Рост оборота наличных вырос, несмотря на рекомендации врачей ограничивать во время эпидемии COVID-19 обращение с бумажными деньгами, на которых может находиться коронавирус. Власти ЕС предполагают, что рост популярности наличных может быть связан с тем, что люди снимают больше денег из банкоматов, формируя подушку безопасности на черный день. Так, например, по данным ЦБ Ирландии, в первую неделю апреля число трансакций по снятию денег из банкоматов в стране сократилось на 57%, однако суммы снимаемых при этом средств «значительно выросли».

В конце марта Центробанк России рекомендовал банкам ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции. В начале апреля Сбербанк зафиксировал падение спроса на наличные и валюту