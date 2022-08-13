Внешний госдолг Азербайджана в этом году сократился на 3%

По состоянию на 1 июля текущего года прямой внешний госдолг Азербайджана составил 7 млрд 167,1 млн долларов США, а прямой внутренний госдолг - 2 млрд 789,7 млн манатов.

По состоянию на 1 июля текущего года прямой внешний госдолг Азербайджана составил 7 млрд 167,1 млн долларов США, а прямой внутренний госдолг - 2 млрд 789,7 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в полугодовой сводке Счетной палаты "Об исполнении государственного бюджета на 2022 год" .

Согласно документу, за шесть месяцев прямой внешний государственный долг уменьшился на 226,3 млн долларов США или на 3,1%, а прямой внутренний государственный долг увеличился на 282,6 млн манатов или на 11,3%.

Общие условные обязательства Азербайджана по внешнему государственному долгу за отчетный период составили 715,2 млн долларов США, а по внутренним гарантиям - 738,8 млн манатов. Общие условные обязательства выросли на 131,5 млн манатов, в результате чего в общем государственном долге зафиксирован рост на 29,4 млн манатов. По сравнению с началом периода условные обязательства по внутренним гарантиям выросли на 177,5 млн манатов (31,6%).

"Рост общего государственного долга произошел за счет роста внутреннего заимствования, при этом сумма внешнего государственного долга сократилась, а условные обязательства по внутренним государственным гарантиям увеличились", - говорится в информации Счетной палаты.

По состоянию на 1 июля общий государственный долг составил 14,7% ВВП, в том числе внешний государственный долг – 11,7% ВВП, внутренний государственный долг – 3% ВВП.

Напомним, что в государственном бюджете Азербайджана на 2022 год верхний предел внутреннего государственного заимствования установлен на уровне 1,1 млрд манатов, внешнего государственного заимствования – 600 млн манатов, суммы государственных гарантий, выданных в течение года – 800 млн манатов.