Внешний госдолг Азербайджана сократился на 6%

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Внешний госдолг Азербайджана сократился на 448,7 млн долларов или 6% в годовом сравнении и на 1 апреля 2017 года составил 7,0 млрд долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на законопроект о внесении поправок в госбюджет на 2017 год.

В документе говорится, что по состоянию на 1 апреля 2017 года с международными финансовыми институтами были подписаны кредитные соглашения на 11,1 млрд долларов. Внешний госдолг Азербайджана по данным кредитам составил 7 млрд долларов, что равно 18,1% ВВП. Объем внешнего госдолга на душу населения составил 713,5 долларов. В структуре кредитов 7,5% пришлось на долю специальных права заимствования (СДР) Международного валютного фонда, 76,7% доллара США, 11,8% - евро, 2,4% - иены, 1,6% - других валют.

В общей структуре 32,1% составляют кредиты с фиксированной, 67,9% - переменной ставкой. Сроком до 10 лет получено 57,3%, 10-20 лет - 38,8%, свыше 20 лет – 3,9% кредитов.

В первом квартале 2017 года использовано 83,2 млн долларов по подписанным кредитным соглашениям.

Отмечается, что на 1 апреля объем внутреннего госдолга составил 7 млрд манатов.