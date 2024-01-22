Внешний госдолг Азербайджана сократился на 3%

По состоянию на 1 января текущего года внешний государственный долг Азербайджана составил 6 млрд 480,7 млн долларов США (11 млрд 17,2 млн манатов) или 9% валового внутреннего продукта (ВВП).

По состоянию на 1 января текущего года внешний государственный долг Азербайджана составил 6 млрд 480,7 млн долларов США (11 млрд 17,2 млн манатов) или 9% валового внутреннего продукта (ВВП).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

По сравнению с 1 января прошлого года внешний государственный долг страны сократился на 212,5 млн долларов США (361,2 млн манатов) или на 3,2%.

В рамках кредитных соглашений, подписанных между Азербайджаном и международными финансовыми организациями, в 2023 году было использовано 148 млн долларов (251,6 млн манатов) кредитных средств.