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Внешний госдолг Азербайджана сократился на 3%

Внешний госдолг Азербайджана сократился на 3% По состоянию на 1 января текущего года внешний государственный долг Азербайджана составил 6 млрд 480,7 млн долларов США (11 млрд 17,2 млн манатов) или 9% валового внутреннего продукта (ВВП).
Финансы
22 января 2024 г. 18:15
Внешний госдолг Азербайджана сократился на 3%

По состоянию на 1 января текущего года внешний государственный долг Азербайджана составил 6 млрд 480,7 млн долларов США (11 млрд 17,2 млн манатов) или 9% валового внутреннего продукта (ВВП).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

По сравнению с 1 января прошлого года внешний государственный долг страны сократился на 212,5 млн долларов США (361,2 млн манатов) или на 3,2%.

В рамках кредитных соглашений, подписанных между Азербайджаном и международными финансовыми организациями, в 2023 году было использовано 148 млн долларов (251,6 млн манатов) кредитных средств.

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Версия на английском языке Azerbaijan reduces external debt by 3%, quadruples domestic debt
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan xarici dövlət borcunu 3 % azaldıb, daxili dövlət borcunu 4 dəfəyə yaxın artırıb

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