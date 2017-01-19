Внешний долг России вырос до 518 млрд долларов США

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ На 1 января 2017 года внешний долг России вырос до 518,7 млрд долларов США против 518,418 млрд долларов США на 1 января 2016 года, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

"Объем внешнего долга России по состоянию на 1 января 2017 года, по предварительной оценке Банка России, составил 518,7 млрд долларов США и за год практически не изменился (увеличение на 0,2 млрд долларов США)", - отмечает регулятор.

Уточняется, что вклад секторов экономики в динамику внешнего долга страны был разнонаправленным. Внешние долговые обязательства банков за год уменьшились на 12,5 млрд долларов США, доля банковского сектора в структуре внешней задолженности по состоянию на отчетную дату составила 23% против 25,4% годом ранее.

ЦБ добавил, что внешние обязательства органов госуправления за счет новых размещений и покупки нерезидентами суверенных инструментов на вторичном рынке, напротив, выросли на 6,9 млрд долларов США, их удельный вес в структуре внешнего долга страны за год увеличился с 5,9 до 7,2%.