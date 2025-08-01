Внешний долг Госагентства водных ресурсов Азербайджана сократился почти на 15%

Внешний долг Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана по состоянию на 1 июля 2025 года составил $671,3 млн.

Внешний долг Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана по состоянию на 1 июля 2025 года составил $671,3 млн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно данным ведомства, на долю Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана приходится 13,4% от общего внешнего государственного долга Азербайджана, который на отчетную дату достиг $5 млрд 10,7 млн.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года внешний долг Агентства сократился 14,8%.