​Внешний долг банков Азербайджана составил 22% совокупных обязательств

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Объем внешнего долга банковского сектора Азербайджана на 1 апреля 2015 года составил 6,4 млрд. манатов или же 22% совокупных банковских обязательств.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк, коэффициент рефинансирования (rollover) банковского сектора в марте текущего года был равен 89%. В среднесрочном периоде (2009-2014 годы) коэффициент рефинансирования банковского сектора составил 150%, что отражает высокий потенциал банков для привлечения иностранного капитала.

Несмотря на это, Центробанк провел симуляцию для оценки ситуации возможного ухудшения способности банков в привлечении иностранного капитала. С этой целью были рассчитаны показатели спроса на ликвидность и избытка/дефицита ликвидности.

Согласно оценке, банковский сектор страны достаточно устойчив к сокращению внешнего финансирования и имеют достаточный объем ликвидных активов для погашения привлеченных иностранных средств. Дефицит ликвидности может возникнуть в банковском секторе с коэффициентом рефинансирования менее 20%.