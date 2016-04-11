​Внешний долг банков Азербайджана сократился на 12%

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Объем совокупных внешних обязательств коммерческих банков Азербайджана по состоянию на 1 марта 2016 года составил 7 411,6 млн. манатов.

Как передает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), по сравнению с показателем на 1 февраля объем совокупных внешних обязательств сократился на 974,3 млн. манатов или 11,6%, с аналогичным периодом прошлого года вырос на 3 181 млн. манатов или 76,3%.

Отметим, что к отрицательной динамике привело снижение обязательств банков. Так, за январь-февраль официальный курс доллара в среднем составил 1,58 AZN/USD и изменение курса не повлияло на стоимость обязательств в манатном эквиваленте. Таким образом, объем внешних обязательств банков на 1 марта равен примерно 4,9 млрд. долларов. В целом, общая сумма обязательств коммерческих банков в отношении ЦБА и внешних обязательств составила 13 875 млн. манатов или 9,1 млрд. долларов.