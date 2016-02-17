​Внешний долг Азербайджана вырос на 6%

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Внешний государственный долг Азербайджана на 1 января составил 6 894,3 млн. долларов США (10 751,0 млн. манатов), соотношение внешнего госдолга с ВВП - 19,8%. Объем долга по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 6,42%, соотношение внешнего госдолга с ВВП - 12,9 процентных пункта.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство финансов, в структуру долга входят прямые обязательства государства и условные обязательства по привлеченным под госгарантии кредитам.

За отчетный период 58,6% долговых обязательств привлечено на срок до 10 лет, 32,96% - 10-20 лет, 8,5% - свыше 20 лет.

По валютному компоненту внешнего госдолга SDR (специальные права заимствования МВФ) составил 8,8%, доллар США - 66,3%, евро - 20,4%, японская иена – 2,5%, дирхам ОАЭ – 0,8%, исламский динар – 0,6%, саудовский риал - 0,4%, кувейтский динар – 0,2%.

Привлеченные от Всемирного банка, Азиатского банка развития, Исламского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Международного агентства сотрудничества Японии и других международных финансовых структур средства были израсходованы на поддержку программ экономических реформ, восстановление и реконструкцию инфраструктуры, а также на строительство дорог, улучшение водоснабжения регионов, усовершенствование качества услуг железнодорожного транспорта, промышленность и другие сферы.