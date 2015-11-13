​Внешний долг Азербайджана вырос на 6%

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Внешний государственный долг Азербайджана на 1 октября составил 6 730,9 млн. долларов США (7 054,0 млн. манатов), соотношение внешнего госдолга с ВВП - 12,4% .

Как сообщает Report со ссылкой на министерство финансов, в структуру долга входят прямые обязательства государства и условные обязательства по привлеченным под госгарантии кредитам.

Внешний долг Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 5,5%, соотношение внешнего госдолга с ВВП - 3,9 процентных пункта. Отметим, что 8,0% долговых обязательств привлечены на срок до 10 лет, 58,6% - 10-20 лет, 33,4% - свыше 20 лет.

По валютному компоненту внешнего госдолга SDR (специальные права заимствования МВФ) составил 9,4%, доллар США - 66,0%, евро - 20,3%, японская иена – 2,6%, исламский динар – 0,6%, дирхам ОАЭ – 0,5%, саудовский риал - 0,4%, кувейтский динар – 0,2%.

Привлеченные от Всемирного банка, Азиатского банка развития, Исламского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Международного агентства сотрудничества Японии и других международных финансовых структур средства были израсходованы на поддержку программ экономических реформ, восстановление и реконструкцию инфраструктуры, а также на строительство дорог, улучшение водоснабжения регионов, усовершенствование качества услуг железнодорожного транспорта, промышленность и другие сферы.