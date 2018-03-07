Внешние обязательства коммерческих банков Азербайджана сокращаются шестой месяц подряд

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Объем совокупных внешних обязательств коммерческих банков Азербайджана по состоянию на 1 февраля 2018 года составил 2 267,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), по сравнению с показателем на 1 января объем обязательств снизился на 41,1 млн манатов или 1,8%.

В годовом исчислении внешние обязательства коммерческих банков сократились в 3,56 раза.

Аналитическая группа Report отмечает, что резкое сокращение внешних обязательств связано с передачей государству проблемных активов Международного банка Азербайджана в размере 2,266 млрд долларов (3,85 млрд манатов).

В итоге в долларовом эквиваленте внешние обязательства на 1 февраля составили 1 333,6 млн, на 1 января - 1 357,7 млн, на 1 декабря - 1 471 млн, на 1 ноября - 1 500 млн, на 1 октября – 1 592 млн, на 1 сентября – 3 779,1 млн долларов. То есть внешние обязательства в долларовом эквиваленте сократились в месячном исчислении на 24,1 млн.

Отметим, что рекордное значение этого показателя было зафиксировано в январе на уровне 8 071,7 млн манатов или 4 211,7 млн долларов.