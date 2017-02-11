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    Внешние обязательства коммерческих банков Азербайджана увеличились

    Это произошло на фоне ослабления курса маната

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Объем совокупных внешних обязательств коммерческих банков Азербайджана по состоянию на 1 января 2017 года составил 7 224,8 млн манатов.

    Как передает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), по сравнению с показателем на 1 декабря прошлого года объем совокупных внешних обязательств увеличился на 185,7 млн манатов или 2,64%.

    В годовом сравнении внешние обязательства банков сократились на 979,7 млн манатов или 11,94%.

    Аналитическая группа Report полагает, что рост внешних обязательств в декабре связан с ослаблением курса маната. В январе также прогнозируется увеличение объема совокупных внешних обязательств в связи с продолжающимся процессом удешевления национальной валюты.

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