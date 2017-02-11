Внешние обязательства коммерческих банков Азербайджана увеличились

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Объем совокупных внешних обязательств коммерческих банков Азербайджана по состоянию на 1 января 2017 года составил 7 224,8 млн манатов.

Как передает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), по сравнению с показателем на 1 декабря прошлого года объем совокупных внешних обязательств увеличился на 185,7 млн манатов или 2,64%.

В годовом сравнении внешние обязательства банков сократились на 979,7 млн манатов или 11,94%.

Аналитическая группа Report полагает, что рост внешних обязательств в декабре связан с ослаблением курса маната. В январе также прогнозируется увеличение объема совокупных внешних обязательств в связи с продолжающимся процессом удешевления национальной валюты.