Внешние обязательства банковского сектора Азербайджана снизились

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Баку. 2 июля. REPORT.AZ / Объем совокупных внешних обязательств коммерческих банков Азербайджана по состоянию на 1 июня 2018 года составил 1 863,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), по сравнению с показателем на 1 мая этого года, объем обязательств снизился на 36 млн манатов или 1,9%.

В годовом исчислении внешние обязательства коммерческих банков сократились на 4 965,4 млн манатов или в 3,7 раза, с начала года – на 444,5 млн манатов или 19,3%.