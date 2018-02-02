Внешние обязательства банков Азербайджана сократились на 8%

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Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Объем совокупных внешних обязательств коммерческих банков Азербайджана по состоянию на 1 января 2018 года составил 2 308,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), по сравнению с показателем на 1 декабря объем обязательств снизился на 192,7 млн манатов или 7,7%. В годовом исчислении внешние обязательства коммерческих банков сократились в 3,13 раза.

Аналитическая группа Report отмечает, что резкое сокращение внешних обязательств связано с передачей государству проблемных активов Международного банка Азербайджана в размере 2,266 млрд долларов (3,85 млрд манатов).

В итоге в долларовом эквиваленте внешние обязательства на 1 января составили 1 357,7 млн долларов, на 1 декабря 1 471 млн, на 1 ноября - 1 500 млн, на 1 октября – 1 592 млн, на 1 сентября – 3 779,1 млн долларов.

То есть внешние обязательства в долларовом эквиваленте сократились в месячном исчислении на 113,3 млн.

Отметим, что рекордное значение этого показателя было зафиксировано на 1 февраля 2017 года на уровне 8 071,7 млн манатов или 4 211,7 млн долларов.