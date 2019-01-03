Внешние обязательства банковского сектора Азербайджана сократились на 4%

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Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Объем совокупных внешних обязательств коммерческих банков Азербайджана по состоянию на 1 декабря 2018 года составил 1 848,8 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), по сравнению с показателем на 1 ноября, объем обязательств сократился на 83,8 млн манатов или 4,3%.
В годовом исчислении внешние обязательства коммерческих банков сократились на 652,2 млн манатов или на 26,1%, с начала 2018 года – на 459,5 млн манатов или 19,9%.
Nərmin RəhimovaАвтор новости