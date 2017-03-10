Внешние обязательства азербайджанских банков за месяц выросли

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Объем совокупных внешних обязательств коммерческих банков Азербайджана по состоянию на 1 февраля 2017 года составил 8 071,7 млн манатов.

Как передает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), по сравнению с показателем на 1 января объем совокупных внешних обязательств вырос на 846,9 млн манатов или 11,72%. Наряду с этим, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается сокращение на 314,2 млн манатов или 3,75%.

Аналитическая группа Report полагает, что рост обязательств коммерческих банков в январе объясняется снижением курса маната. В феврале прогнозируется их сокращение вследствие резкого удешевления доллара.