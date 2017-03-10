 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Внешние обязательства азербайджанских банков за месяц выросли

    Укрепление маната приведет к их сокращению

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Объем совокупных внешних обязательств коммерческих банков Азербайджана по состоянию на 1 февраля 2017 года составил 8 071,7 млн манатов.

    Как передает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), по сравнению с показателем на 1 января объем совокупных внешних обязательств вырос на 846,9 млн манатов или 11,72%. Наряду с этим, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается сокращение на 314,2 млн манатов или 3,75%.

    Аналитическая группа Report полагает, что рост обязательств коммерческих банков в январе объясняется снижением курса маната. В феврале прогнозируется их сокращение вследствие резкого удешевления доллара.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi