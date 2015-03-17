​Внешнеторговый оборот Азербайджана сократился на 19%

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Объем внешнеторгового оборота Азербайджана со 112 странами за январь-февраль этого года составил 4,042 млрд. долларов США, что на 18,65% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за рассматриваемый период импортные операции выросли на 43,45%, составив 1,707 млрд. долларов, экспорт же сократился на 38,21%, составив 2,335 млрд. долларов.

Положительное сальдо внешнеторгового оборота за отчетный период резко сократилось. Данный показатель сократился примерно в 4 раза по сравнению с январем-февралем прошлого года, снизившись с 2,559 млрд. долларов до 627,4 млн. долларов.

Отметим, что за январь-февраль 2015 года Азербайджан импортировал 4 094, экспортировал - 724 наименований товаров.