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Внешнеторговый дефицит США в ноябре сократился на 2%

Внешнеторговый дефицит США в ноябре сократился на 2% Дефицит внешнеторгового баланса США в ноябре прошлого года сократился на 2% относительно предыдущего месяца - до 63,2 млрд долларов.
Финансы
9 января 2024 г. 17:56
Внешнеторговый дефицит США в ноябре сократился на 2%

Дефицит внешнеторгового баланса США в ноябре прошлого года сократился на 2% относительно предыдущего месяца - до 63,2 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в октябре отрицательное сальдо торгового баланса составляло 64,5 млрд долларов, а не 64,3 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя в ноябре до 65 млрд долларов, то есть на 1,1% относительно предварительно заявленного октябрьского уровня, по данным Trading Economics.

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