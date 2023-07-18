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Внесены изменения в проспект эмиссии облигаций ”Южного газового коридора"

Внесены изменения в проспект эмиссии облигаций ”Южного газового коридора" Ставка LIBOR облигаций на сумму 917 320 800 долларов США, выпущенных ЗАО ”Южный газовый коридор" в 2014 году, была заменена альтернативной аналогичной ставкой в соответствии с международной практикой.
Финансы
18 июля 2023 г. 16:59
Внесены изменения в проспект эмиссии облигаций ”Южного газового коридора

Ставка LIBOR облигаций на сумму 917 320 800 долларов США, выпущенных ЗАО ”Южный газовый коридор" в 2014 году, была заменена альтернативной аналогичной ставкой в соответствии с международной практикой.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственном нефтяном фонде (ГНФАР), который приобрел облигации.

Согласно отчету, это связано с приостановкой публикации и использования ставки LIBOR на финансовых рынках с 30 июня этого года.

Напомним, что речь идет о 9 173 208 процентных, бездокументарных, необеспеченных, именных облигациях номинальной стоимостью 100 долларов каждая. Согласно решению Наблюдательного совета акционерного общества от 4 июля, в проспект эмиссии облигаций внесены изменения.

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Версия на азербайджанском языке “Cənub Qaz Dəhlizi”nin istiqrazların emissiya prospektinə dəyişiklik edilib

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