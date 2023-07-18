Внесены изменения в проспект эмиссии облигаций ”Южного газового коридора"

Ставка LIBOR облигаций на сумму 917 320 800 долларов США, выпущенных ЗАО ”Южный газовый коридор" в 2014 году, была заменена альтернативной аналогичной ставкой в соответствии с международной практикой.

Ставка LIBOR облигаций на сумму 917 320 800 долларов США, выпущенных ЗАО ”Южный газовый коридор" в 2014 году, была заменена альтернативной аналогичной ставкой в соответствии с международной практикой.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственном нефтяном фонде (ГНФАР), который приобрел облигации.

Согласно отчету, это связано с приостановкой публикации и использования ставки LIBOR на финансовых рынках с 30 июня этого года.

Напомним, что речь идет о 9 173 208 процентных, бездокументарных, необеспеченных, именных облигациях номинальной стоимостью 100 долларов каждая. Согласно решению Наблюдательного совета акционерного общества от 4 июля, в проспект эмиссии облигаций внесены изменения.