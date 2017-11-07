Внесены изменения в формы отчетов предприятий, организаций и предпринимателей

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес изменение в “правило составления и применения серьезной формы отчета в соответствие с деловыми характеристиками физических лиц, занимающихся предпринимательством, предприятий и организаций".

Как передает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Артур Раси-задэ.

На основании изменений в пункте 1. 1.2 правил составления и применения серьезных форм отчета в соответствие с деловыми характеристиками физических лиц, занимающихся предпринимательством, предприятий и организаций, подготовка серьезных отчета производится централизованной информационной системой различных сборов ЗАО Азербайджанские Авиалинии, созданным Центральным банком Азербайджана правительственным платежным порталом, а также "ASAN платеж"( ASAN ödəniş) центра инноваций, находящийся в подчинении государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям систем и Почтово-финансовой службы (за исключением выписки автоматизированной корпоративной информационной системы), составленной ЗАО Азерпочт при министерстве связи и высоких технологий на средства заказчиков со стороны юридических и физических лиц, получивших на это специальное разрешение (лицензия).

В соответствие с изменением в пункты 1.6, положения 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3-ü, 2.3-cü, 3.5-ci, 3.6-cı, 3.7-ci, 3.8-ci, 3.9-cu и 3.10-cu не относятся к выпискам централизованной информационной системы по различным сборам ЗАО Азербайджанские Авиалинии,созданным Центральным банком Азербайджана правительственному платежный порталу, а также "ASAN платеж (ASAN ödəniş) - центру инноваций, находящийся в подчинении государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям, Почтово-финансовой службы к выпискам автоматизированной корпоративной информационной системы.