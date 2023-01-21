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Вложения в фонды развивающихся стран превысили 12 млрд долларов за неделю

Вложения в фонды развивающихся стран превысили 12 млрд долларов за неделю За прошедшую неделю международные инвесторы вложили в фонды развивающихся стран рекордные 12,7 млрд долларов.
Финансы
21 января 2023 г. 11:45
Вложения в фонды развивающихся стран превысили 12 млрд долларов за неделю

За прошедшую неделю международные инвесторы вложили в фонды развивающихся стран рекордные 12,7 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

В отчете говорится, что чистый приток клиентских средств в фонды акций и облигаций emerging markets (EM) достиг рекордного за все время наблюдений значения -12,7 млрд долларов. Неделей ранее притоки в фонды EM составляли всего 3,6 млрд долларов.

Участники рынка сошлись во мнении, что такая ситуация положительно повлияет на ситуацию в экономике. Кроме того, общее улучшение ситуации может также помочь снижению инфляции в США, что повлияет на ожидания по ключевой ставке ФРС.

Аналитики посчитали, что в ближайшие недели средства в фонд развивающихся стран продолжат поступать. Кроме того, чем лучше Китай справляется со своим экономическим ростом, тем больше будут вложения.

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Версия на английском языке Investments in funds of developing countries exceed $12 billion in a week
Версия на азербайджанском языке İnkişaf etməkdə olan ölkələrin fondlarına 12,7 milyard dollar pul köçürülüb

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