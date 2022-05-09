Вloomberg: Британия может потерять крупнейший банк из-за разборок США и Китая

Китайский финансовый конгломерат Ping An хочет разорить крупнейший банк Великобритании HSBC через 20 лет после того, как "глобальный банк" инвестировал в будущее страховщика.

Китайский финансовый конгломерат Ping An хочет разорить крупнейший банк Великобритании HSBC через 20 лет после того, как "глобальный банк" инвестировал в будущее страховщика.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, это указывает на трудности ведения бизнеса в Китае.

Отмечается, что долгие годы HSBC Holdings Plc и Ping An Insurance Group Co. поддерживали теплые отношения, которая включала в себя финансовую поддержку.

По топ-менеджменту британского банка прокатился шок, когда выяснилось, что крупнейший акционер фирмы настаивает на самом драматическом расколе в банковской истории.

Ping An под руководством Питера Ма призывает председателя правления HSBC Марка Такера рассмотреть варианты раздела бизнеса, в том числе — разделение фирмы и отдельный листинг ее азиатских операций на фондовом рынке. В недавней частной записке китайский финансовый гигант обосновал свое решение множеством предполагаемых управленческих неудач в HSBC, от низкой доходности до растущих расходов.

Последствия этого могут быть огромными. Штаб-квартира HSBC находится в Лондоне, но работает в 64 странах и регионах, включая Гонконг, Сингапур, Индию и Малайзию. Азия, где базируется примерно половина из 220 000 сотрудников компании, обеспечила около 65% заявленной прибыли группы до налогообложения в 2021 году.

Любой распад обойдется в миллиарды долларов. По мнению аналитиков Barclays Plc, этот раскол может снизить рыночную стоимость группы на 3-8%.