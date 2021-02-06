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Власти Турции планируют вывести страну в топ-10 экономик мира

Власти Турции планируют вывести страну в топ-10 экономик мира Турция в одиночку воплощает в жизнь более половины мегапроектов, реализуемых на сегодня в мире
Финансы
6 февраля 2021 г. 17:49
Власти Турции планируют вывести страну в топ-10 экономик мира

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что власти республики планируют вывести страну в топ-10 ведущих экономик мира.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

"Турция в одиночку воплощает в жизнь более половины мегапроектов, реализуемых на сегодня в мире, - приводит слова президента агентство. - Власти Турции планируют новые крупные инвестиции и проекты, которые выведут страну в топ-10 ведущих экономик мира.

По словам Эрдогана, возглавляемая им Партия справедливости и развития за 18 лет правления "добилась значимых результатов во всех областях ". "Это результат активной поддержки и вклада народа в политику властей", - добавил турецкий лидер.

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