Власти Турции планируют вывести страну в топ-10 экономик мира

Турция в одиночку воплощает в жизнь более половины мегапроектов, реализуемых на сегодня в мире

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что власти республики планируют вывести страну в топ-10 ведущих экономик мира.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

"Турция в одиночку воплощает в жизнь более половины мегапроектов, реализуемых на сегодня в мире, - приводит слова президента агентство. - Власти Турции планируют новые крупные инвестиции и проекты, которые выведут страну в топ-10 ведущих экономик мира.

По словам Эрдогана, возглавляемая им Партия справедливости и развития за 18 лет правления "добилась значимых результатов во всех областях ". "Это результат активной поддержки и вклада народа в политику властей", - добавил турецкий лидер.