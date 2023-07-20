О нас

Власти США запретили 14 иракским банкам проведение долларовых транзакций

Власти США запретили 14 иракским банкам проведение долларовых транзакций Американские власти заблокировали возможность проведения транзакций в долларах США 14 иракским банкам.
Финансы
20 июля 2023 г. 16:13
Власти США запретили 14 иракским банкам проведение долларовых транзакций

Американские власти заблокировали возможность проведения транзакций в долларах США 14 иракским банкам.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет The Wall Street Journal.

Соответствующий запрет был введен Минфином США и Федеральным резервным банком (ФРБ) Нью-Йорка в рамках масштабной кампании по предотвращению перекачивания долларов в Иран и другие страны Ближнего Востока, находящиеся под санкциями Вашингтона, сообщают источники газеты в официальных кругах.

По их словам, решение было принято после получения властями информации о том, что иракские банки вовлечены в отмывание денег и мошеннические схемы, в том числе с участием находящихся под санкциями частных лиц и, возможно, в интересах Ирана.

Главной целью запрета долларовых транзакций для 14 иракских банков является пресечение отмывания денег в Ираке, говорят источники.

"У нас есть веские основания полагать, что по крайней мере часть отмытых средств может в конечном итоге идти в пользу лиц, находящихся под санкциями, либо тех, кто может быть включен в санкционный список", - сказал WSJ высокопоставленный американский чиновник.

"Конечно, основные санкционные риски в Ираке связаны с Ираном", - отметил он.

Основная часть банков, подпавших под американские санкции, небольшие даже по иракским меркам. Некоторые из них имеют отношение к влиятельным гражданам Ирака, известны финансовыми отношениями с Ираном или крупными объемами долларовых транзакций, говорят иракские банковские эксперты.

Иран долгое время использовал соседний Ирак как источник долларовых поступлений благодаря сильным связям со многими иракскими политиками, а также доступности долларов на слабо регулируемом рынке страны, отмечает WSJ.

Блокировка доступа к долларам для многих иракских банков может стать смертным приговором, поскольку у них практически нет вкладчиков, объемы выдаваемых коммерческих кредитов минимальны, и основная часть доходов приходится именно на долларовые сделки, отмечают иракские эксперты.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке US bars 14 Iraqi banks from conducting transactions in dollars

Другие новости из категории

Фондовые индексы Европы повысились на фоне внутренней макростатистики
Фондовые индексы Европы повысились на фоне внутренней макростатистики
20 июля 2023 г. 16:25
Счетная палата утвердила Руководство по управлению рисками
Счетная палата утвердила "Руководство по управлению рисками"
20 июля 2023 г. 16:15
ЗАО Baku Steel Company обнародовало свои показатели за 2022 год
ЗАО "Baku Steel Company" обнародовало свои показатели за 2022 год
20 июля 2023 г. 12:55
Двое сотрудников ЦБА стали победителями конкурса “Восхождение
Двое сотрудников ЦБА стали победителями конкурса “Восхождение"
20 июля 2023 г. 12:26
Стоимость золота повысилась на фоне ослабевающего доллара
Стоимость золота повысилась на фоне ослабевающего доллара
20 июля 2023 г. 10:35
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.07.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.07.2023)
20 июля 2023 г. 09:11
Аналитики ожидают роста числа заявок по безработице в США
Аналитики ожидают роста числа заявок по безработице в США
20 июля 2023 г. 09:10
Azer-Türk Bank завершил полугодие с прибылью
Azer-Türk Bank завершил полугодие с прибылью
19 июля 2023 г. 18:09
Газпромбанк: У Азербайджана достаточно ресурсов для поддержания стабильного обменного курса
Газпромбанк: У Азербайджана достаточно ресурсов для поддержания стабильного обменного курса
19 июля 2023 г. 16:59
Вусал Гасымлы: Правительство Азербайджана снизит инфляцию до оптимального уровня
Вусал Гасымлы: Правительство Азербайджана снизит инфляцию до оптимального уровня
19 июля 2023 г. 14:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi