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Власти Сингапура выдали лицензии на открытие цифровых банков

Власти Сингапура выдали лицензии на открытие цифровых банков Цифровые банки смогут предоставлять те же услуги, что и обычные, в том числе открывать счета, выпускать банковские карты и выдавать кредиты
Финансы
5 декабря 2020 г. 09:16
Власти Сингапура выдали лицензии на открытие цифровых банков

Денежно-кредитное управление Сингапура выдало лицензии на открытие четырех цифровых банков, которые смогут начать операционную деятельность с 2022 года. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Straits Times.

"Мы ожидаем их успешной работы наравне с традиционными банками. Надеемся, что это позволит улучшить качество предоставляемых финансовых услуг как для физических, так и для юридических лиц", - отметил глава управления, выполняющего функции центробанка, Рави Менон.

В частности, власти одобрили совместную заявку компании частных перевозок Grab и телекоммуникационной корпорации Singtel. Кроме того, право открыть цифровые банки получили местная технологическая компания Sea, принадлежащая китайскому бизнесмену Джеку Ма финансово-технологическая фирма Ant Group, а также консорциум, состоящий из трех компаний. Всего было подано более 20 заявок.

Как отмечается в заявлении ведомства, цифровые банки смогут предоставлять те же услуги, что и обычные, в том числе открывать счета, выпускать банковские карты и выдавать кредиты, однако у них не будет клиентских офисов.

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