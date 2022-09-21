Власти Польши выделят $3,7 млрд на поддержку энергоемких предприятий

Правительство Польши приняло проект закона о выделении до 2024 года 17,4 млрд злотых (3,7 млрд долларов) на поддержку энергоемких фирм, которым пришлось понести дополнительные издержки из-за роста цен на электроэнергию и газ.

Правительство Польши приняло проект закона о выделении до 2024 года 17,4 млрд злотых (3,7 млрд долларов) на поддержку энергоемких фирм, которым пришлось понести дополнительные издержки из-за роста цен на электроэнергию и газ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия премьер-министра.

"Правительство предоставит предпринимателям государственную помощь в связи с повышением цен на электроэнергию и природный газ в 2022-2024 годах на общую сумму 17,4 млрд злотых, из которых более 5 млрд злотых - в этом году. В 2023 году помощь предусмотрена в размере более 8,2 млрд злотых, а в 2024 году - более 4,1 млрд злотых", - отмечается в заявлении.

Поддержка будет оказываться предприятиям, чья деятельность оказалась под угрозой из-за резкого роста цен на энергию. В польском правительстве напомнили, что в 2022 году цена газа выросла на 420% по сравнению с прошлым годом, а стоимость электроэнергии на 263%.