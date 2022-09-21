О нас

Власти Польши выделят $3,7 млрд на поддержку энергоемких предприятий

Власти Польши выделят $3,7 млрд на поддержку энергоемких предприятий Правительство Польши приняло проект закона о выделении до 2024 года 17,4 млрд злотых (3,7 млрд долларов) на поддержку энергоемких фирм, которым пришлось понести дополнительные издержки из-за роста цен на электроэнергию и газ.
Финансы
21 сентября 2022 г. 07:10
Власти Польши выделят $3,7 млрд на поддержку энергоемких предприятий

Правительство Польши приняло проект закона о выделении до 2024 года 17,4 млрд злотых (3,7 млрд долларов) на поддержку энергоемких фирм, которым пришлось понести дополнительные издержки из-за роста цен на электроэнергию и газ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия премьер-министра.

"Правительство предоставит предпринимателям государственную помощь в связи с повышением цен на электроэнергию и природный газ в 2022-2024 годах на общую сумму 17,4 млрд злотых, из которых более 5 млрд злотых - в этом году. В 2023 году помощь предусмотрена в размере более 8,2 млрд злотых, а в 2024 году - более 4,1 млрд злотых", - отмечается в заявлении.

Поддержка будет оказываться предприятиям, чья деятельность оказалась под угрозой из-за резкого роста цен на энергию. В польском правительстве напомнили, что в 2022 году цена газа выросла на 420% по сравнению с прошлым годом, а стоимость электроэнергии на 263%.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Polşa böyük şirkətlərə 3,7 milyard dollar yardım edəcək

Экслюзивные новости

Азеристиликтеджхизат и Азеригаз достигли новых соглашений
Фото"Азеристиликтеджхизат" и "Азеригаз" достигли новых соглашений
20 сентября 2022 г. 17:55
В Азербайджане в связи с Днем памяти пройдет ряд мероприятий
В Азербайджане в связи с Днем памяти пройдет ряд мероприятий
20 сентября 2022 г. 17:22
Герои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
ФотоГерои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
19 сентября 2022 г. 19:50
В Азербайджане 2 355 поступивших в вузы абитуриентов отказались от обучения
В Азербайджане 2 355 поступивших в вузы абитуриентов отказались от обучения
16 сентября 2022 г. 17:39
Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети
Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети
16 сентября 2022 г. 17:11
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
12 сентября 2022 г. 15:17
В Милли Меджлисе обсудят законопроект Об органическом производстве
В Милли Меджлисе обсудят законопроект "Об органическом производстве"
12 сентября 2022 г. 11:36
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
9 сентября 2022 г. 19:22
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
9 сентября 2022 г. 16:54
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
9 сентября 2022 г. 13:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi