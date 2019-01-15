Власти Китая намерены поддержать стабильность юаня

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Правительство Китая собирается расширить масштабы снижения налогов, увеличить госрасходы и поддержать финансирование малого и среднего бизнеса.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, одновременно Пекин намерен поддержать стабильность юаня и продолжить последовательную, но гибкую денежно-кредитную политику.

По оценкам экономистов JPMorgan Chase & Co., эффект всех этапов масштабного снижения налогов в Китае, начатого в мае 2018 года, может быть эквивалентен 2 трлн юаней ($300 млрд), или 1,2% китайского ВВП.

Предполагается, что снижение налогов может усилить рост ВВП на 0,46 процентного пункта в этом году. При этом скорректированный бюджетный дефицит поднимется с 10,7% ВВП в 2018 году до 11,3% ВВП в 2019 году, считают в JPMorgan.

По словам представителя Минфина КНР, выпуск специальных облигаций будет увеличен в 2019 году, в том числе, чтобы поддержать инфраструктурные проекты.