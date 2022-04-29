Власти Германии проводят обыск в штаб-квартире Deutsche Bank

Представители федеральной полиции, прокуратуры и финансового регулятора Германии проводят обыск в штаб-квартире крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank во Франкфурте.

Представители федеральной полиции, прокуратуры и финансового регулятора Германии проводят обыск в штаб-квартире крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank во Франкфурте.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет Financial Times со ссылкой на сообщение прокуратуры.

Причина обыска в сообщении не указана.

Представители банка подтвердили факт проведения обыска, отметив, что это связано с "отчетами о подозрительной активности", которая может иметь связь с отмыванием средств.

В последние годы Deutsche Bank заплатил несколько штрафов за недостаточные усилия в сфере отслеживания и предотвращения отмывания средств.

Акции Deutsche Bank дешевеют на 1% в ходе торгов в пятницу.