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Власти Бразилии не планируют приватизировать госбанк Banco do Brasil

Власти Бразилии не планируют приватизировать госбанк Banco do Brasil

Глава крупного государственного бразильского банка Banco do Brasil Рубем Новаес заявил, что власти страны не рассматривают вариант приватизации банка, сообщает издание Folha de S.Paulo.

Как передает Report, в мае экс-президент Бразилии Дилма Роуссефф заявила РИА Новости, что есть риск того, что власти страны приватизируют государственную нефтегазовую компанию Petrobras., а также банки Banco do Brasil и Caixa Economica Federal."Президент (Жаир) Болсонару ясно дал понять, что не будет приватизировать банк Banco do Brasil", - заявил Новайс.При этом глава банка заявил, что сам он считает, что приватизация пошла бы на пользу банку.

В январе президент Бразилии Болсонару заявлял в интервью агентству Блумберг, что Бразилия намерена продать большую часть госкомпаний, а план приватизации почти готов. Отмечалось, что к продаже планируются аэропорты и порты. Тогда же он говорил о возможности частичной приватизации нефтяной компании Petrobras. По его мнению, нужно сохранить "ядро" компании в руках государства. При этом он признавал, что ресурсов у Petrobras для развития нет, а значит, разведку нефти можно передать частным компаниям.

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