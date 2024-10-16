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Власти Азербайджана за 9 месяцев направили свыше 3 млрд манатов на восстановление освобожденных территорий

Власти Азербайджана за 9 месяцев направили свыше 3 млрд манатов на восстановление освобожденных территорий 12:18
Финансы
16 октября 2024 г. 12:52
Власти Азербайджана за 9 месяцев направили свыше 3 млрд манатов на восстановление освобожденных территорий

Правительство Азербайджана в январе-сентябре текущего года выделило из госбюджета 3 млрд 137,6 млн манатов на проекты по реконструкции и восстановлению освобожденных от оккупации территорий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

По данным ведомства, за 9 месяцев на проекты на освобожденных территориях направлено 64,6% из 4 млрд 855,8 млн манатов, предусмотренных на эти цели в госбюджете на 2024 год.

Минфин подчеркивает, что в том числе на эти цели направлено 1 млрд 728,9 млн манатов (рост на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) в рамках государственных капвложений, что составляет 61,4% от предусмотренных средств.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan 9 ayda Qarabağa 3 milyard manatdan çox vəsait yönəldib

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