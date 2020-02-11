Владельцы банковских счетов за рубежом могут лишиться дохода от них

Владельцы банковских счетов в странах, не входящих в ЕАЭС или с которыми у России не налажен обмен налоговой информацией, могут в 2020 году лишиться от 75% до 100% всех поступлений.

Как передает Report со ссылкой на «Известия», это могут быть дивиденды от акций или доходы от сдачи в аренду недвижимости в Турции, США, Великобритании, Черногории или Таиланде.

В середине прошлого года в Госдуму поступил законопроект, который был направлен на ослабление ограничений в отношении валютных операций с использованием зарубежных счетов. С 2020 года российский резидент может без ограничений зачислять иностранную валюту на зарубежный банковский счет, если такой счет открыт только в странах ЕАЭС и тех, с кем существует обмен налоговой информацией. Так, для большинства популярных у соотечественников юрисдикций для покупки недвижимости или инвестиционной деятельности изменения в валютном законодательстве оказались высокорисковыми.

Перечень стран, с которыми осуществляется автообмен, утверждается Федеральной налоговой службой (ФНС) и регулярно обновляется. Из топ-30 стран популярных у российских покупателей недвижимости за рубежом, по данным портала prian.ru, в перечень ФНС не включены Великобритания, Вьетнам, Грузия, Канада, США, Таиланд, Турция и Черногория. Так, любые операции с ценными бумагами и недвижимостью по счетам в этих странах после 1 января этого года приведут к административному штрафу в размере 75—100% от суммы трансакции, пояснил партнер BGP Litigation Александр Голиков.

О движениях по своим зарубежным счетам резиденты РФ должны сообщить в налоговый орган самостоятельно до 1 июля.