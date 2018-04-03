Владельцы карт Visa банка ВТБ (Азербайджан) могут выиграть поездку на Чемпионат мира FIFA 2018

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Владельцы пластиковых карт Visa от банка ВТБ (Азербайджан) получат шанс выиграть поездку на двоих на игру Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Санкт-Петербург. Для этого достаточно стать участником стимулирующей акции "Получите удовольствие от лучших моментов Чемпионата мира по футболу 2018".

Участниками акции становятся владельцы карт Visa банка ВТБ (Азербайджан), которые в период с 29 марта по 29 апреля 2018 года будут осуществлять безналичные платежи на сумму от 10 манатов. При этом безналичные операции можно совершать как на территории Азербайджана, так и за рубежом, в торговых точках и в онлайн режиме.

Безналичную операцию обязательно необходимо зарегистрировать на сайте www.visa.com.az. В розыгрыше главного приза участвует каждая безналичная операция, зарегистрированная и соответствующая условиям. После проведения розыгрыша организаторы сообщают победителю о выигрыше посредством СМС-уведомления или по телефону.

Более подробную информацию о стимулирующей лотерее можно получить, пройдя по ссылке https://www.visa.com.az/dam/VCOM/regional/cemea/azerbaijan/pay-with-visa/promotions/fifa/rules-az.pdf.