Владельцы акций Holcim Azerbaijan и в этом году не получат дивиденды

Сегодня состоялось годовое общее собрание акционеров Holcim Azerbaijan (Гарадагский цементный завод).

Как сообщает Report, компания завершила прошлый год с чистой прибылью в размере 8 млн манатов.

Тем не менее, также как и в прошлом году, акционеры и в этом году не получат дивиденды. Потому что прибыль по-прежнему будет направлена на устранение ущерба, нанесенного заводу в результате резкой девальвации маната в 2015 году, то есть на увеличение капитала акционерного общества.

Напомним, что крупнейший производитель цемента в Азербайджане - компания Holcim Azerbaijan создана в 2000 году. Уставный капитал компании равен 31 812 880 млн манатов. Акционерами компании являются Lafarge Holcim (76%), Holcim Auslandbeteiligungs GmbH (10%), физические лица (14%).