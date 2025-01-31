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Владанка Андреева: Азербайджан увеличивает гуманитарную помощь другим странам

Владанка Андреева: Азербайджан увеличивает гуманитарную помощь другим странам Азербайджан продолжает наращивать объемы гуманитарной помощи для развития других стран, в том числе через Программу развития ООН.
Финансы
31 января 2025 г. 10:37
Владанка Андреева: Азербайджан увеличивает гуманитарную помощь другим странам

Азербайджан продолжает наращивать объемы гуманитарной помощи для развития других стран, в том числе через Программу развития ООН.

Как сообщает Report, об этом заявила координатор-резидент ООН в Азербайджане Владанка Андреева на мероприятии "Определение стратегических приоритетов высокого уровня" по Рамочному документу между ООН и Азербайджаном на 2026-2030 годы.

Она отметила приверженность Азербайджана многостороннему сотрудничеству и подчеркнула его растущую роль на национальном, региональном и глобальном уровнях.

"В последние годы мы стали свидетелями усиления лидерства Азербайджана не только на национальном, но и на международном уровне. В качестве председателя COP29 страна продвигает важные инициативы в борьбе с климатическим кризисом", - заявила Андреева.

По ее словам, партнерство между Азербайджаном и ООН сосредоточено на четырех ключевых направлениях - снижение уязвимости и повышение устойчивости, создание более эффективных институтов, охрана окружающей среды и борьба с изменением климата, а также инклюзивное развитие путем расширения возможностей женщин и девочек.

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Версия на азербайджанском языке Vladanka Andreyeva: "Azərbaycan digər ölkələrə humanitar və inkişaf yardımını getdikcə artırır"

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