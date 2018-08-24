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    Вклады нерезидентов в азербайджанских банках сокращаются

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В июне этого года объем депозитов нерезидентов в коммерческих банках Азербайджана снизился на 5,2 млн манатов или 0,7% и на 1 июля составили 730,3 млн манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Центробанка Азербайджана (ЦБА).

    В основном сократились вклады в инвалюте. Объем же манатных вкладов нерезидентов в июне увеличился.

    По данным, в годовом сравнении объем вкладов сократился на 83,7 млн манатов или 10,3%.

    По состоянию на 1 июля, 650,6 млн манатов или 89% вкладов нерезидентов размещено в инвалюте, 79,7 млн манатов или 11% - в национальной валюте.

    Следует отметить, что на конец июня 2018 года 7 379,0 млн манатов или 91% вкладов физических лиц в банках размещено резидентами, 730,3 млн манатов или 9% - нерезидентами.

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