Вклады нерезидентов в азербайджанских банках сокращаются

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В июне этого года объем депозитов нерезидентов в коммерческих банках Азербайджана снизился на 5,2 млн манатов или 0,7% и на 1 июля составили 730,3 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Центробанка Азербайджана (ЦБА).

В основном сократились вклады в инвалюте. Объем же манатных вкладов нерезидентов в июне увеличился.

По данным, в годовом сравнении объем вкладов сократился на 83,7 млн манатов или 10,3%.

По состоянию на 1 июля, 650,6 млн манатов или 89% вкладов нерезидентов размещено в инвалюте, 79,7 млн манатов или 11% - в национальной валюте.

Следует отметить, что на конец июня 2018 года 7 379,0 млн манатов или 91% вкладов физических лиц в банках размещено резидентами, 730,3 млн манатов или 9% - нерезидентами.